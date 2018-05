Volksschüler erforschen die vier Funktionen des Waldes

Bei den waldpädagogischen Erlebnistagen der Waldschule Vogel lernen Volksschüler und Kindergartenkinder den Wald kennen. Für viele Mädchen und Buben ist es ihr erstes Mal im Wald.

"Hallo, Herr Vooogel!", tönt es vom gegenüberliegenden Bahnsteig aus vielen Kinderkehlen gleichzeitig. Es ist der charakteristische Hut, der den Waldpädagogen Wolfgang Vogel schon aus der Ferne verrät. Die Kinder der 2b der Volksschule Parsch sind an diesem Maitag mit ihrer Lehrerin Claudia Alb zum vierten Mal in Puch, um mit Wolfgang Vogel und Gattin Andrea in den Wald zu gehen. "Jeder Jahreszeit ist ein Themen-Vormittag gewidmet. Die Kinder sollen ein Gespür dafür kriegen, wie man sich im Wald fühlt", sagt Wolfgang Vogel.

Während des Schuljahres ist Vogel nahezu jeden Tag ausgebucht. Vor allem Stadt-Schulen nutzen das Angebot. "Viele Kinder betreten den Wald zum ersten Mal in ihrem Leben. Die tun sich am Anfang schwer, auf dem Waldboden zu gehen", erzählt Vogel. Für die Mädchen und Buben der 2b der VS Parsch ist das bei ihrer vierten Einheit kein Problem mehr. Der Hügel inmitten des Waldstücks, der beim ersten Mal noch für einige ein fast unüberwindbares Hindernis darstellte, wird im Laufschritt erklommen. Das Wetter ist dabei fast egal. "Wenn es leicht nieselt, ist es manchmal sogar besser. Dann kriegen die Kinder auch einmal einen Feuersalamander zu Gesicht", sagt Vogel.

"Die Kinder merken sich viel, das ist gut." Wolfgang Vogel, Waldpädagoge

Es ist ein kleines Waldstück direkt an der A 10 in Puch, das der Winklhof Wolfgang Vogel für seine waldpädagogischen Erlebnistage zur Verfügung stellt. Auch mit dem Holztechnikum Kuchl wird zusammengearbeitet. Allen Beteiligten ist es wichtig, den Schülern die vier Funktionen des Waldes - die Schutz-, Nutz-, Lebensraum- und Erholungsfunktion - näherzubringen. So lernen die Kinder bei einer Waldmeditation mit verbundenen Augen, bewusst auf den Wald zu hören. Beim Abschlussquiz können sie zeigen, was sie gelernt haben. "Sie merken sich viel, das ist gut", sagt Vogel. Eine wichtige Funktion während der Waldvormittage haben aber auch die Pausen - sie sind dem freien Spiel gewidmet.

Wie immer sind die Kinder noch ins Spiel vertieft, als Vogels kräftige Stimme ertönt: "Achtung, Achtung: Die Pause ist vorbei, alle Kinder herbei!" Ein letztes Mal an diesem Tag kommen alle im Kreis zusammen, um den finalen Programmpunkt zu besprechen: Ein "Waldmandl" soll gebaut werden. "Wir machen das, um uns zu bedanken und uns zu verabschieden", sagt Vogel. Für ihn ist der Abschied, anders als für viele Kinder, nicht von Dauer. Schon am nächsten Tag wird er wieder mit Schülern den Wald erkunden.