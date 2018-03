Volksschüler verwüsteten 100 Gräber auf Neumarkter Friedhof

Beschädigte Laternen, zerbrochene Vasen, kaputte Blumenkisten und umgeworfene Figuren: Der Vandalenakt am Neumarkter Friedhof vom 23. Februar ist geklärt.

Die Polizei macht zwei Schüler im Alter von sieben und acht Jahren für die Verwüstungen von knapp 100 Gräbern verantwortlich. "Es ist unglaublich, dass so junge Täter auf solche Taten kommen", sagt Polizeisprecher Michael Rausch.

Die Polizei kam den beiden Volksschülern nach umfangreichen Ermittlungen auf die Schliche. Am Tatort nahmen die Beamten etliche Spuren und führten zahlreiche Observationen durch. Rasch stand die örtliche Volksschule im Visier der Beamten. "Ein Abgleich der Fußspuren führte uns zu den Schülern", sagt Rausch.

Zunächst galten vier bis fünf Burschen als tatverdächtig. Eine Mutter lieferte schließlich den entscheidenden Hinweis. "Sie konnte sich erinnern, dass einer der beiden Täter in der Vergangenheit schon einmal einen ähnlichen Vandalenakt verübt hat."

Der Achtjährige leugnete vorerst, irgendetwas mit den aktuellen Vorfällen zu tun zu haben. Tags darauf erschien der Bursche mit seiner Mutter auf der Polizeiinspektion - und gab sich geläutert. "Er hat alles zugegeben und seinen siebenjährigen Klassenkollegen als Mittäter genannt", sagt Rausch.

Auch der Siebenjährige zeigte sich geständig. Ein schlüssiges Motiv für ihre Taten konnten die beiden Burschen nicht nennen: "Sie sagten nur, dass ihnen fad war."

Weiters haben die beiden Volksschüler laut Polizei am Parkplatz des Friedhofs mehrere Autos beschädigt. Bei einigen Pkw haben die Burschen die Kennzeichen abmontiert. In der Kirche zerrissen sie am gleichen Tag ein Messbuch. Auch zu diesen Taten zeigten sich die Burschen geständig.

Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf knapp 5000 Euro.

(SN)