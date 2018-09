Volksschülern den hohen Wert des Trinkwassers vermitteln

Landesrat Josef Schwaiger brachte Volksschülern einen neuen Trinkwasserspender vorbei.

Die Kinder der Volksschule Hallein Stadt bekamen am Donnerstag den Hauptpreis des Gewinnspiels der Aktion "TrinkWasser!Schule". Diese vermittle schon den Volksschulkindern den großen Wert des Trinkwassers, sagte Schwaiger.

Um einen Wasserspender zu gewinnen, sammeln die Schülerinnen und Schüler symbolische "Wassertropfen". Diese werden auf einem Zertifikat am Ende des Schuljahres eingesendet. Unter allen Einsendungen wird ein Wasserspender des Projektpartners Triple A Aqua Service GmbH verlost. Wassertropfen gibt es zum Beispiel für die Verwendung der Trinkwasserflaschen, für die Montage der Folientafel in der Schule oder für Schulausflüge zu Trinkwasserquellen. Im vergangenen Schuljahr 2017/2018 haben 2210 Schülerinnen und Schüler aus 121 Klassen in 73 Schulen bei der Aktion mitgemacht.

Quelle: SN