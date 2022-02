Seit Herbst trägt sie einen neuen Namen, nun bekommt sie auch noch mehr Raum: Die Volksschule an der Salzach wird erweitert.

Denn der Platz für die 185 Schüler und 18 Pädagogen ist knapp geworden. Das fast 30 Jahre alte Schulgebäude soll nun vergrößert werden. Noch in diesem Sommer soll mit den Arbeiten zur Erweiterung der Volksschule an der Salzach begonnen werden. Damit es in Zukunft nicht zu weiteren Engpässen kommt, hat sich die Stadtgemeinde dazu entschlossen, fünf zusätzliche Klassenräume und Räumlichkeiten für die Nachmittagsbetreuung zu errichten. Aktuell ist dazu ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben. Der Wunsch der Stadtgemeinde ist aber auf jeden Fall, dass die Ausführung in Holzbauweise erfolgen wird. Es wird in Abstimmung mit der Bildungsdirektion der Erweiterungsbau auf dem bestehenden Standort an der Salzach in Angriff genommen. Der Sportplatz und die Grünfläche sollen erhalten bleiben. Die beiden St. Johanner Volksschulen sind dann nach dem Ausbau gleich groß und modernst ausgestattet. Die Bauarbeiten sollen so erfolgen, dass der tägliche Schulbetrieb ungestört möglich ist. Die intensivsten Baumaßnahmen werden, soweit es umsetzbar ist, in den Ferienzeiten ausgeführt. Wenn alles nach Plan läuft, dann ist mit der Fertigstellung zu Beginn des Schuljahres 23/24 zu rechnen. "Aufgrund der Anforderungen eines zeitgemäßen Unterrichts freuen wir uns sehr, dass Raumprobleme im schulischen Alltag in naher Zukunft der Vergangenheit angehören." Für die grundsparende Bauweise sei man sehr dankbar, da der Großteil des Schulgartens erhalten bleibe, der wichtig und wertvoll für das Schulleben sei, heißt es seitens der Stadtgemeinde. Bis zu zwölf Klassen werden künftig in der Volksschule ihren Platz finden.