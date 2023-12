Volksschule Bad Hofgastein erhielt weitere Auszeichnung für ihr Umwelt-Engagement

Gewessler: "Der Verkehr ist nach wie vor das Sorgenkind im Klimaschutz. Fast ein Drittel des gesamten Energieverbrauchs in Österreich entfällt auf den Verkehr. Umso wichtiger ist es, dass wir schon die jüngsten Generationen für das Thema Mobilität und deren Auswirkungen auf die Umwelt sensibilisieren. Denn das, was Kinder bereits im Kindergarten und in der Schule lernen und erfahren, bestimmt ihr Verhalten als Erwachsene. Mein besonderer Dank gilt allen Pädagoginnen und Pädagogen, die großartige Arbeit leisten und immer mehr Kinder und Jugendliche für umweltfreundliche, ressourcenschonende und gesunde Mobilität begeistern."

"klimaaktiv mobil" ist die Klimaschutzinitiative des Ministeriums im Mobilitätsbereich. Im Mittelpunkt steht die Förderung umweltfreundlicher und gesundheitsfördernder Mobilität. Durch ihre klimafreundlich zurückgelegten Schulwege leisten die Kinder der Volksschule Bad Hofgastein hier einen wichtigen Beitrag zur Mobilitätswende.