Volksschule in Muhr im Lungau: Immer weniger Schüler, aber Schule bleibt

Die Schülerzahlen in der Gemeinde Muhr sinken kontinuierlich. Das erschüttert die Volksschule aber nicht in ihrem Fortbestand.

Für Bürgermeister Hans-Jürgen Schiefer ist das Schließen der Schule kein Thema, obwohl sich die Anzahl der Schüler immer weiter minimiert.

Anton Laireiter ist seit 14 Jahren Schulleiter, wird aktuell von Alexandra Wieland unterstützt, die eine verminderte Lehrverpflichtung in Muhr hat. Im Gespräch mit den Lungauer Nachrichten meinte der Pädagoge: "Wir hatten in meiner Amtszeit schon 28 Schüler. Aktuell sind es 13. In den kommenden Jahren sinkt die Zahl - so keine Familien mit Kleinkindern nach Muhr ziehen - ...