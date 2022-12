Volksschule Maxglan II: 246 Kinder bei Küchenbrand rasch in Sicherheit gebracht

Ein Feuer ist am Freitag kurz vor 10 Uhr Vormittag im Keller der Volksschule Maxglan II in der Stadt Salzburg ausgebrochen. Die Kinder wurden rasch in Sicherheit gebracht - dank erprobter Notfallpläne.

Laut ersten Informationen dürfte in der Kochnische eines Aufenthaltsraumes im Kellertrakt ein Wasserkocher in Brand geraten sein. In weiterer Folge entzündete sich eine aus Kunststoff bestehendes Schneidbrett. Die dadurch entstehende Verrauchung des Kellers und anderer Gebäudetrakte führten zu einer Evakuierung des Objektes. Kinder und Lehrpersonal konnten sich unverletzt in der benachbarten Volksschule I in Sicherheit bringen. Einsatzkräfte der alarmierten Berufsfeuerwehr drangen unter Verwendung von schwerem Atemschutz in den Keller vor und konnten die Lage nach kurzer Zeit bereinigen. Branddirektor Reinhold Ortler sagte: "Der Alarm ging um 9.50 Uhr bei uns ein. Gleich mehrere Brandmelder haben nämlich angeschlagen. Der betroffene Bereich war zum Glück abgeschlossen. In Absprache mit unserem Einsatzleiter hat das Lehrpersonal die Kinder in die Volksschule I gebracht. Es lief alles sehr gesittet ab. Da sieht man wieder einmal, dass es etwas bringt, wenn diese Abläufe geübt werden." Die Flammen waren bald gelöscht, danach wurde der Rauch mit Hochdrucklüftern aus der Volksschule geblasen. Nach dem "Brand aus" um 10.40 Uhr konnten alle 246 Mädchen und Buben samt ihren Lehrerinnen und Lehrern wieder in ihre Klassen zurückkehren - und auf den Beginn der Weihnachtsferien warten.