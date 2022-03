Volksschule Oberndorf: Löscheinsatz nach Brand auf Baustelle

Auf der Baustelle für das neue Kinder-Tagesbetreuungszentrum zwischen Volksschule und Sonderpädagogischem Zentrum Oberndorf ist es Mittwochabend zu einem Brand gekommen.

Kurz nach 19 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei wegen des Brandes alarmiert. Laut Polizeibericht waren am Mittwoch im Bereich der Hausfassade des Gebäudes Flämmarbeiten durchgeführt wurden.

Aufgrund der Rußspuren sowie der noch vorgefundenen Glutnester in den Holzwoll- Leichtbauplatten wird davon ausgegangen, dass durch die Glutnester ein an der Hausfassade angebrachter Holzpflock in Brand gesetzt wurde.

Wegen der frühzeitigen Brandentdeckung konnten die Flammen durch die freiwillige Feuerwehr Oberndorf, die mit 38 Mitgliedern und fünf Fahrzeugen am Brandort waren, rasch unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung somit verhindert werden.

Der 51-jährige Bauleiter, der ebenfalls am Brandort war, konnte den entstandenen Schaden vorerst nicht beziffern.