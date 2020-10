Volksschule Thalgau: 281 Schüler und Lehrer in Quarantäne

Wegen einer mit SARS-CoV-2 infizierten Lehrerin wurde die Volksschule in Thalgau am Dienstag unter Quarantäne gestellt. Alle Lehrer sowie die Kinder in elf Schulklassen müssen nun einen Coronatest machen.

Am Montagabend wurde bekannt, dass das Bundesgymnasium Zaunergasse in der Stadt Salzburg gesperrt werden musste - wegen zweier Lehrer und zweier Schüler, die an Corona erkrankt waren.

Am Dienstag hat es dann mit der Volksschule in Thalgau die nächste Schule erwischt. Bildungsdirektor Rudolf Mair sagt über die Hintergründe: "Wir haben in der Volksschule Thalgau 13 Klassen mit 260 Schülern und 21 Stammlehrer. Die Gesundheitsbehörde, in dem Fall die Bezirkshauptmannschaft Flachgau, hat alle Lehrer zur Testung geschickt - und alle von ihnen sind verkehrsbeschränkt. Außerdem müssen elf der 13 Schulklassen getestet werden, deswegen wird da eine Teststraße aufgebaut."

Bildungsdirektion will möglichst viele Schulen offen halten

Die Gesundheitsbehörde komme aufgrund von medizinischen Fakten zu solchen Entscheidungen, betont der Bildungsdirektor - und sie seien dafür auch die Zuständigen: "Die Gesundheitsbehörden gehen da nach strikten Regeln vor. Das Anliegen der Bildungsdirektion ist, alle Schulen möglichst offen zu halten. Wenn das nicht möglich ist, weil es medizinische Fakten gibt, die das nicht zulassen, müssen wir uns danach richten." In einer Volksschule sei es aber besonders wichtig, dass der Unterricht aufrecht bleibe, "weil sonst viele Eltern Betreuungsbedarf haben; und weil sich das Infektionsrisiko bei den Kleinen sehr in Grenzen hält", betont der Bildungsdirektor. Aber wenn ein Erwachsener betroffen sei - in Thalgau ist es dem Vernehmen nach eine Lehrerin -, dann schaue es eben anders aus, sagt Mair. "Wäre es ein Kind gewesen, würde der Unterricht aufrecht bleiben."

Volksschulbetrieb wird auf Homeschooling umgestellt

Wenn wie im Fall von Thalgau die Maßnahmen der Gesundheitsbehörde dazu führten, dass der Unterricht nicht mehr stattfinden könne, sei Homeschooling zu verordnen, sagt Mair. "Und dazu werden auch Lernpakete übermittelt. Da ist alles bereitgestellt - auch wenn es nicht lustig ist. Aber wenn so eine Krise auftaucht, muss man mit dem notwendigen Pragmatismus hier vorgehen." Denn man habe ja aus dem Lockdown vom heurigen Frühjahr gelernt, sagt Mair. "Und es ist nicht mehr so wie im März, dass wir da am falschen Fuß erwischt werden. Nach dem Testergebnis wird die Gesundheitsbehörde weitere Schritte setzen." Ob die VS Thalgau nach dem Ende der Herbstferien am 3. November wieder aufsperren dürfe, sei aber noch völlig offen, heißt es.

