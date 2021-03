Voll mit Kokain: L17-Lenker brachte bei Ausbildungsfahrt die Augen kaum mehr auf

Polizei stoppten Pkw des 18-jährigen Salzburgers in Mondsee. Im Fahrzeug befanden sich auch die Eltern.

Polizisten führten am Samstag Schwerpunktkontrollen hinsichtlich Alkohol und Suchtgift im Raum Mondsee durch. Dabei hielten sie um 12.55 Uhr bei der Autobahnauffahrt Mondsee einen 18-Jährigen aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung an, der in Begleitung seiner Eltern eine Ausbildungsfahrt "L17" absolvierte. Beim Lenker ergab sich der Verdacht einer Beeinträchtigung durch Suchtgift.

Er konnte nach Darstellung der Beamten seine Augen kaum offen halten. Ein Drogenschnelltest ergab ein stark positives Ergebnis auf Kokain. Der 18-Jährige wurde dem Amtsarzt zur klinischen Untersuchung vorgeführt. Das Ergebnis lautete "fahruntauglich". Die Ausbildungsfahrt war somit beendet. Es folgen mehrere Anzeigen.