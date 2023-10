Vollbremsung wegen Eichhörnchen - drei Autos bei Göming in Auffahrunfall verwickelt

Gleich drei Fahrzeuge waren Sonntagfrüh auf der B156 in Göming in einen Auffahrunfall verwickelt. Auslöser der Karambolage war die Vollbremsung wegen eines Eichhörnchens.

Eine 57-jährige Deutsche hatte am Sonntag gegen 8.30 Uhr ihren Pkw auf der B156 von Lamprechtshausen kommend in Fahrtrichtung Salzburg gelenkt, als bei Straßenkilometer 22,2 ein Eichhörnchen auf die Fahrbahn lief. Die Frau bremste dadurch ihren Pkw so stark ab, sodass eine hinter ihr fahrende 27-jährige Österreicherin mit ihrem Auto eine Vollbremsung einleiten musste, um einen Auffahrunfall zu verhindern.

Ein 38-jähriger österreichischer Pkw -Lenker bemerkte die Vollbremsung der vor ihr fahrenden 27-jährigen Lenkerin zu spät und es kam zu einem Auffahrunfall, bei dem sich der 38-jährige unbestimmten Grades an der Hand verletzte. Das Rote Kreuz war vor Ort, jedoch gab der Verletzte an, sich selbstständig in das Krankenhaus zu begeben.

Die ursächliche 57-jährige Unfallauslöserin bemerkte im Rückspiegel den Auffahrunfall und hielt ihren Pkw an, um Erste Hilfe zu leisten.

Der Pkw des 38-jährigen wurde durch den Auffahrunfall so schwer beschädigt, sodass dieser von einem Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt werden musste.