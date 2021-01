Volle Schulen: Viele Eltern lassen ihre Kinder nicht testen

Das Thema regt auf: In manchen Schulen meldet ein Teil der Eltern seine Kinder zwar zur Betreuung an, verweigert aber die Coronatests. Lehrergewerkschafter und Direktoren fordern eine Testpflicht.

Seit vergangener Woche werden kostenlose Selbsttests an die Schulen ausgeliefert. Ein Mal pro Woche können alle Kinder, die zur Betreuung an den Schulen sind, die "Nasenbohrertests" durchführen. Das Ziel: Unerkannte Covid-19-Fälle herauszufiltern, bevor sie sich in der gesamten Schule breitmachen. Bisher wurden laut Bildungsdirektion 15.728 Tests ausgeliefert. Fünf waren positiv.

Doch nicht alle Eltern, die ihre Kinder zur Betreuung in die Schulen schicken, lassen diese auch testen. Das bestätigt Bildungsdirektor Rudolf Mair. "Es ist freiwillig, wir können niemanden ...