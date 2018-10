Volleyball-Damen starteten mit einem Sieg

Das Damenteam ist das Flaggschiff der in Rif trainierenden PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg.

Mit einem 3:0-Heimerfolg gegen den amtierenden Vizemeister ATSV Wildcats Klagenfurt ist die Damenmannschaft der PSVBG Salzburg vergangenen Samstag in die Saison 2018/19 der 1. Bundesliga Damen gestartet. "Unser Ziel war es, mit einer guten Leistung in die Saison zu starten. Dass es ein 3:0 gegen Klagenfurt wird, ist natürlich wichtig für das eigene Selbstvertrauen und zeigt, dass der Aufwand in den sieben Wochen Vorbereitung richtig war", sagt Trainer Ulrich Sernow.

Dabei musste der einzige Salzburger Stadtverein auf Leistungssport-Niveau zuletzt gleich drei schmerzhafte Verluste hinnehmen. Die langjährige Kapitänin Anna Engelhart hat ihre Karriere beendet. Die Halleinerin Kathrin Bruckmoser tritt aus beruflichen Gründen kürzer. Besonders hart trifft den Verein der unerwartete Wechsel der als erste Zuspielerin vorgesehenen Victoria Deisl nach Linz. "Wir hatten mit ihr langfristig geplant. Aber Reisende soll man nicht aufhalten", sagt der für das Marketing des Vereins zuständige Heimo Meiche.

Ersatz wurde in der US-Amerikanerin Kelsey Bittinger und den beiden Lettinnen Inese Racina und Annija Abolina gefunden. Mit der Universität Riga läuft eine Kooperation, die in Zukunft noch weiter ausgebaut werden soll. Neo-Kapitänin Ingrida Zauere stammt ebenfalls aus Lettland und wohnt mittlerweile in Puch. "Unsere Spielerinnen sind alle Studentinnen. Vollprofis können wir uns nicht leisten", betont Heimo Meiche.

Ein Höhepunkt der Saison wird der CEV-Cup-Bewerb am 7. November im Sportzentrum Rif sein. Es handelt sich dabei um den zweithöchsten Europapokal-Wettbewerb für Vereinsmannschaften im Volleyball.

Mit der Firma Austrocel Hallein konnte der Verein auch einen neuen Sponsor gewinnen. Der Textilzellstoff-Hersteller will durch die Kooperation nicht nur dem Verein unter die Arme greifen, sondern verstärkt junge Menschen ansprechen, um so dem Fachkräftemangel beizukommen.

Die Herren-Mannschaft der PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg startet diesen Samstag auswärts gegen den TV Oberndorf in die 2. Bundesliga.