Die Nachfrage nach E-Ladestationen für Wohnungseigentümer und Mieter steigt stark, sagt die Salzburg AG.

Die Bundesregierung hat für Herbst eine Novelle des Wohnrechts in Aussicht gestellt, ohne die es in den Städten keine Wende zur E-Mobilität geben wird. Im neuen Wohnungseigentumsgesetz soll ein Laderecht verankert werden (Right to Plugin). Zur Errichtung von Ladestationen in ...