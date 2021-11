Vom Betriebswirtschaftler zum Online-Professor

Der Oberalmer Helmut Siller unterrichtet seit mehr als 30 Jahren an Universitäten und Fachhochschulen. Und seit 2017 vor allem virtuell. Und das Geschäft boomt.

Es begann 2016/17 mit "ein paar Skripten", dann wurden es zwei Lehrgänge. "Mittlerweile sind wir eine kleine Online-Hochschule mit zahlreichen Lehrgängen und Kooperationen mit Fachhochschulen in Wien und dem Burgenland", sagt Helmut Siller. Der Oberalmer ist Senior Partner und neben den Gründern Klaus Volcic und Michael Schermann einer der führende Köpfte der E-Learning Group (ELG). Das Geschäft boomt: 65 Anmeldungen kamen allein im November herein, 3600 Studentinnen und Studenten sind es insgesamt in den Kursen der ELG.

