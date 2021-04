Vom Café auf die Alm: Startklar für die erste Saison als Hüttenwirt

Der Kontrast könnte größer nicht sein und trotzdem fühlt es sich für den Salzburger Gastronomen Bernhard Huemer absolut richtig an. Der frühere Pächter des Salzburger Kaffeehauses Wernbacher wechselte nach einigen Monaten Auszeit auf 1738 Meter Seehöhe in die Gjaidalm in Obertraun. "Gestern habe ich die Schutzhütte übernommen. Der Vertrag läuft vorerst auf sieben Jahre", berichtet Huemer.

Nun stecke er mitten in der Vorbereitung für die Sommersaison und sei da vor allem mit einem beschäftigt, nämlich Schneeschaufeln. "Ich habe ...