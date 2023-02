Vom ersten Viagra und ewiger Liebe in Salzburg

Rechtzeitig vor dem Valentinstag haben sich die SN mit Fremdenführerin Inez Reichl-de Hoogh auf Liebestour durch Salzburg begeben.

An keinem anderen Platz in der Salzburger Altstadt werde so viel geküsst wie in der Liebesgrotte, sagt deren "Erbauer" Piotr Rdzeniewski im Brustton der Überzeugung. "Viele Touristen kommen hierher, in der Grotte werden immer wieder Heiratsanträge gemacht." Einheimische kennen diesen versteckten Ort der Liebe neben der Talstation der Festungsbahn in der Festungsgasse kaum. Der Valentinstag könnte der geeignete Anlass für einen Besuch sein, verheißt doch das an der Grotte angebrachte Schild ewige Liebe: "Küsst man sich in der k&k Liebesgrotte, ...