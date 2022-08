Vom griechischen Wein bis zum Austro-Bellini: Spannende Adressen für Weinfans in ganz Salzburg

Für aufgeschlossene Weinfans bietet Salzburg spannende Adressen. Auch abseits der Landeshauptstadt sind engagierte Sommeliers zugange.

Den Tag in einer Weinbar ausklingen lassen, das ist in der Landeshauptstadt eine leichte Übung: Die Auswahl an möglichen Lokalen ist groß, und zu den schon traditionellen Anlaufstellen sind zuletzt ein paar neue Adressen dazugekommen. Zum Beispiel die im Vorjahr eröffnete Weinbar Coquette in der Bergstraße. Dort legen Verena Loidl und Philip Langer den Schwerpunkt auf französischen Wein und Champagner. Dazu gibt es kalte Küche: Käse, Schinken und Antipasti, die auf dem "Coquette Brett" serviert werden. Verena Loidl hat lange ...