Vom illegalen Sprayer zum Freund des Hauses

Jonas Stubhann aus Obertrum wird für ein Jahr in Bolivien Sozialdienst leisten. Aus dem "Lausbub" ist ein verantwortungsvoller junger Mann geworden.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Dienstag in Wien 15 junge Erwachsene verabschiedet, die nun einen freiwilligen, einjährigen Sozialdienst im Ausland antreten. Darunter befindet sich auch der demnächst 20-jährige Jonas Stubhann aus Obertrum: Er wird für ein Jahr in einem kleinen Ort in Bolivien auf rund 4000 Metern Seehöhe im Einsatz sein.

Im SN-Gespräch stellte sich rasch heraus, dass aus einem früheren "Lausbuben" mit 15 Jahren jetzt ein verantwortungsvoller und zukunftsorientierter junger Mann geworden ist. Seine Jugendsünde: ...