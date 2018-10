Vom Kriegsdienst direkt zur Kriminalpolizei

Geboren am 29. September 1918: Mit 20 wurde Heinrich Zach zum Reichsarbeitsdienst eingezogen, am 2. September 1939 wurde er Soldat der deutschen Wehrmacht und am 22. August 1945 kam er wieder in Salzburg an. Die Erinnerungen an die letzten Kriegsmonate hat er aufgezeichnet.

Seitenweise berichteten die "Salzburger Nachrichten" schon 1947 über die Erfolge von Heinrich Zach. Gleich nach seiner Rückkehr aus dreimonatiger Kriegsgefangenschaft 1945 war er über Vermittlung seines Vaters als Kriminalbeamter bei der Bundespolizeidirektion Salzburg aufgenommen worden. "Damals haben wir eine Rauschgiftbande in St. Johann zerschlagen. Die haben Kiloweise Kokain und Insulin verkauft", erinnert er sich. 1952 brachte er die "Bacher-Bande", die einen Überfall in der Aigner Straße verübt hatte, zur Strecke. Auch als die Sparkasse in Parsch, in der seine Frau angestellt war, überfallen wurde, schritt er ein.