Vom Navi fehlgeleitet? Geisterfahrer auf Tauernautobahn in zwei Tunneln unterwegs

Riesenglück haben alle Beteiligten in der Nacht auf Mittwoch bei einem lebensgefährlichen Vorfall auf der Tauernautobahn bei Golling gehabt - ein Geisterfahrer war unterwegs.

Der 47-jährige Mann aus dem Kosovo hatte mit seiner Familie zuvor auf der Autobahnraststätte Golling eine Pause eingelegt. Danach sollte die Fahrt Richtung Süden weitergehen.

Doch dabei geriet der Lenker mit seinem Auto auf die falsche Richtungsfahrbahn. Der Kosovare war nun als "Geisterfahrer" in Richtung Villach unterwegs und durchfuhr den Ofenauer- sowie den Hieflertunnel.

Laut Videoaufzeichnung der Asfinag fuhr er auf dem Überholfahrstreifen und in dieser Zeit kamen ihm sechs Pkw und fünf Lkw entgegen - so steht es im Polizeibericht. Zum Glück kam es zu keiner Kollision.

Nachdem der Lenker sein Fehlverhalten bemerkt hattee, wendete er sein Fahrzeug. Er konnte vom Traffic Manager gestellt und angehalten werden.

Danach heißt es im Polizeibericht: "Nach seinen Angaben habe ihn das Navigationsgerät falsch geleitet." Ein Alkotest verlief negativ. In seinem Fahrzeug befanden sich noch seine Ehegattin und sein Sohn. Der 47-jährige Kosovare wird bei den zuständigen Behörden angezeigt.

Die Tauernautobahn war in der Zeit von 2:34 Uhr bis 3:11 Uhr in Fahrrichtung Salzburg gesperrt.