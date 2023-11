Vom Norden in die Bergstadt

Die bundesdeutsche Abordnung der Geistlichkeit im Innergebirg erhält Verstärkung: Pfarrer Joachim Hagel ist neuer Stadtpfarrer in Zell am See.

"Kaiserschmarrn", antwortet Pfarrer Joachim Hagel wie aus der Pistole geschossen auf die Frage nach seinem österreichischen Lieblingsgericht. Der 62-jährige Geistliche aus Münster in Westfalen ist nach eigenen Angaben "austrophil" und kein Neuling in Sachen österreichischer Lebensart. Diese ist eigentlich sogar der Grund, warum es ihn aus dem hohen Norden hierher zog: "Als Prämonstratenser war ich 1987/88 als Novize im Stift Schlägl in Oberösterreich", erzählt er. "Da nahm meine Liebe zum Land ihren Anfang."

Mittlerweile ist der habilitierte Moraltheologe, der auch nach wie vor einen Lehrauftrag an der Universität Salzburg hat, schon seit 30 Jahren in Bayern und Österreich seelsorglich tätig - zuletzt fünf Jahre lang als Pfarrverbandsleiter für Strobl, St. Wolfgang, Fuschl und St. Gilgen: "Da sind auch viele schöne Freundschaften entstanden."

Ende August kam Joachim Hagel nach einem eineinhalbjährigen Intermezzo als Pfarrverwalter in seiner Heimat "mit Sack und Pack" nach Zell am See. Mit einem Freund, der ihm beim Übersiedeln geholfen hatte, saß er auf dem Balkon seines neuen Pfarrhauses mit Blick auf den See. "Joachim, ich glaub', da hast du den Jackpot geknackt", habe der Freund zu ihm gesagt. Er selber glaubt das auch: "Zell am See war in gewisser Weise meine Wunschdestination." Die Herausforderungen, die der Pfarrverband mit sich bringt, sieht er gelassen: "Im Salzkammergut hatte ich vier Pfarren, jetzt nur mehr zwei." Der Entschluss, noch einmal in einer Pfarre durchzustarten, sei ihm leichtgefallen. "Jetzt bin ich noch in einem Alter, wo das geht. Später wird es wahrscheinlich schwieriger."

"Ich wollte mehr Seelsorger und weniger Verwalter sein"

In seiner Heimat habe er sich manchmal gefühlt "wie ein Museumsdirektor" in der Bewahrung und Verwaltung kirchlicher Kulturdenkmäler: "Ich wollte mehr unter den Menschen sein, mehr in der Seelsorge." Sprachliche Barrieren fürchtet er nicht: "Jetzt bin ich ja schon 30 Jahre Dialekt gewohnt - aber man muss schon die Ohren spitzen hier im Pinzgau", schmunzelt er. "Trotzdem: Ich muss ja nicht sprechen - und auch nicht immer alles verstehen."

Sein erster Monat in Zell am See sei "wunderschön" gewesen. Heimelig eingerichtet ist er schon im neuen Pfarrhof, der "auch groß genug für Verwandtenbesuche ist", freut er sich: "Wenn es ein schöner Ort ist, da, wo du hingehst, und wir alle im Pfarrhof Platz haben, um dich zu besuchen, darfst du gehen", habe seine Familie zu ihm gesagt.

Viel Erfahrung bringt der Geistliche, der in der Erzdiözese Salzburg auch schon als Pfarrprovisor in Elixhausen und Anthering tätig war, für seine neue Aufgabe mit, eine gute Portion Gelassenheit, Liebe zur neuen Pfarrfamilie und einen guten Humor: "Ein echter Preuße ist wie ein Storch, heißt es: Kleines Hirn, große Klappe und Drang nach Süden", grinst er.

Zumindest der Drang nach Süden stimmt in seinem Fall. "Für manche meiner Mitbrüder ist eine Stadt mit 10.000 Einwohnern viel zu wenig ,Stadt'. Aber ich genieße das Ländliche hier." Dazu gehört auch der große Pfarrhofgarten, auf dessen Kultivierung sich der Gartenliebhaber, der auch ein Pflänzchen aus seiner Heimat mitgebracht hat, schon freut: "Aber das hat noch Zeit bis zum Frühling. Zuerst einmal werde ich noch ein bisschen mehr ankommen und neue Leute kennenlernen. Ich fühle mich jetzt schon sehr gut beheimatet."