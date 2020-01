Vom Obdachlosen zum Chef: So (unglaublich) spielt das Leben

Eine Talentprobe mit höchst emotionalen Momenten: Im SN-Schreibwettbewerb sind die Sieger gekürt - und ein Buch liegt vor.

Die achtjährige Victoria läuft im voll besetzten SN-Saal spontan Richtung Bühne und umarmt ihre Mama innig. Teresa Kaiser-Schaffer hat gerade die Geschichte über den schweren Start von Victoria ins Leben vor 300 Zuhörern zum Besten gegeben: 95 Tage vor dem errechneten Geburtstermin hatte sie das Licht der Welt erblickt. 900 Gramm schwer, kämpfte sie verkabelt und mit Atemmaske um ihr Leben. Victoria überlebte - und seither zelebriert die Familie das Leben.

Es war einer der emotionalsten Momente im SN-Saal. Der Schreibwettbewerb der SN und der Internetplattform story.one erlebte mit der Präsentation des Buches "#salzburglove" am Dienstagabend seinen Höhepunkt.

Er war voller bewegender, fast unglaublicher Lebensgeschichten. Da war auch Ferdinand F. Planegger, ein gebürtiger Steirer. Mit knapp 20 kam er nach Salzburg - und stürzte schwer ab, verfiel dem Alkohol, landete auf der Straße. Obdachlos in der Mozartstadt, das passe gar nicht, sagt er. Planegger erzählt die Geschichte eines Heiligen Abends, den er unter freiem Himmel verbringt. "Die Steirertanne" lautet ihr Titel, angelehnt an seine Herkunft und seinen unbändigen Lebenswillen. Planeggers Leben sollte tatsächlich eine unglaubliche Wendung erfahren. Er kommt vom Alkohol los, holt mit knapp 40 Jahren die Lehre und den Schulabschluss nach. Seine (erste) Krönung: der Meistertitel. Es folgt der Aufbau eines Fliesenfachbetriebs, der in der Folge bis zu 25 Mitarbeiter beschäftigt. Aus dem ehemaligen Obdachlosen ist ein erfolgreicher Firmenboss geworden. Nach der Pensionierung setzt Planegger den nächsten ungewöhnlichen Schritt. Er drückt mit "den G'studierten" wieder die Schulbank, absolviert die Literatur-Akademie und widmet sich seither seiner "großen Liebe" - dem Geschichtenerzählen. Planegger schreibt auf der Internetplattform story.one regelmäßig Geschichten. Und er konzipiert ein Buch - seine Lebensgeschichte. "Unstet" soll es heißen. Und da ist Johann Jäger. 84 Jahre jung, noch immer sehr agil. Früher spürte er als Bezirksgendarmeriekommandant im Pinzgau Verbrecher auf. Heute schreibt er (darüber). Im SN-Schreibwettbewerb holte er einen der Wochensiege. Da beschrieb Jäger einen seiner spektakulären Kriminalfälle. Vor 53 Jahren hatte in Zell am See ein Mann eine junge Frau mit einer Strumpfhose erstickt, nachdem sie ihn bei einem Diebstahl ertappt hatte. Wegen 30 Schilling oder zwei Euro. Jäger denkt heute noch an diese Tragödie und schrieb auch schon Krimis - darunter "Der Seilbahnbaron".

Mehr als 400 Menschen haben am Schreibwettbewerb mitgemacht. Wenn Sie in den Geschichten schmökern möchten:

story.one/sn