Vom ÖSV-Kader an den Ladentisch

Weltmeister, "wie geplant", wurde Manfred Wallinger nicht, dafür aber mit seinem Sportgeschäft eine Institution im Sporthandel.

Manfred Wallingers Berufswunsch stand früh felsenfest: "Ich wusste schon mit 6, 7 Jahren, ich werde Skiweltmeister", lacht der heute 64-Jährige. Die Voraussetzungen waren definitiv da: Schon mit fünf Jahren ließ er sämtliche Abtenauer Volksschüler in einem Rennen hinter sich, später gewann er national alles von der Orts- bis zur Bundesmeisterschaft sowie FIS- und Europacup-Slaloms. Der ganz große Sprung an die Weltspitze blieb allerdings Teamkollegen wie Annemarie Moser-Pröll, David Zwilling oder Hansi Hinterseer vorbehalten. "Mit 23 Jahren haben sie mich aus dem Nationalkader gestrichen, wie jeden über 23, der nicht unter den Top 30 der Welt war." Wallinger stand damals in der Weltrangliste zwischen 30 und 40. "Nach heutigen Regeln hätte ich einen Fixplatz im Weltcup gehabt."

Vom Rennläufer zum Skimacher und vor allem -verkäufer

Am Skisport blieb er aber weiterhin dran: In seiner Jugend hatte er eine Lehre bei Atomic als Bürokaufmann und Skimacher absolviert ("Atomic-Chef Rohrmoser war wie ein zweiter Vater für mich, ich wohnte während der gesamten Lehrzeit sogar bei ihm privat"), 1978 gründete er sein WM-Sport-Geschäft für Skiverkauf und -verleih. "Ich habe eigentlich schon mit 13, 14 Jahren angefangen, Skier zu verkaufen, damals meine eigenen Rennskier. Mittlerweile sind bei uns rund 40.000 Paar Skier über den Ladentisch gegangen." Seitdem ist die Firma zum führenden Outdoorshop im Lammertal gewachsen: Ausrüstung zum Skifahren gibt es nach wie vor, genauso findet man aber auch alles Mögliche zum Laufen, Walken, Wandern, Rodeln, Eislaufen und Schneeschuhgehen, "eigentlich alles, was mit Bewegung am Berg zu tun hat". Ein drittes wichtiges Standbein ist der GEA-Shop mit den hand gemachten Waldviertler Schuhen und Taschen geworden: "Wir verkaufen jedes Jahr mehr als 1200 Paar GEA-Schuhe, das macht rund zehn Prozent vom Gesamtumsatz aus."

Eigentlich in Pension, aber noch hochaktiv

Eigentlich ist Wallinger seit vier Jahren in Pension: Der ältere Sohn Ralf hat einen eigenen Ski- und Rodelverleih an der Talstation Karkogel, der jüngere René führt ganzjährig den Outdoorshop, als Geschäftsführer der WM-Sport Gesmbh fungiert sein langjähriger Mitarbeiter Peter Gschwandtner. Der umtriebige 64-Jährige werkt aber nach wie vor im Marketing mit, zudem gibt er seit sechs Jahren das halbjährlich erscheinende Magazin "Gangart" heraus. Darin widmen er und die Autoren sich, neben dem Sport, einer weiteren großen Leidenschaft von Wallinger - Regionalität, Nachhaltigkeit und sozialem Engagement.