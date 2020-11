Vom Schnitzabua zum Holzbildhauermeister

Der Beruf eines Holzbildhauers sei eine aussterbende Zunft, so Matthäus Mayrhauser. Seine Kunst ist beim Wolfgangsee-Advent zu sehen.

Es war die tägliche Begegnung am Schulweg mit einem pensionierten Holzschnitzer in Strobl, die den Lebensweg von Matthäus Mayrhauser prägen sollte. "Ich war als kleiner Bub einfach fasziniert von den geschnitzten Tieren und Figuren", erzählte der nunmehr 55-jährige Holzbildhauermeister. Als Jugendlicher sei er in einen Schnitzkurs bei Franz Wesenauer in Hof bei Salzburg und später in die Lehre gegangen. "Mein Vater hat mich toll unterstützt und mir damals das wichtige Werkzeug gekauft. Ich habe heute noch einige Stücke in Verwendung ...