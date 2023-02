Vom Töten und vom Essen

Einen Film schauen, in dem die Schlachtung eine Schafes in expliziten Bildern gezeigt wird, und danach fein Schaffleisch essen, kann das funktionieren? Ja, es kann.

Die Filzmoosalm in Großarl, ein herrlicher, strahlend blauer Tag. Ein Mann treibt ein Schaf durch den gelb leuchtenden Lärchenwald. Rudi Pichler nimmt das Schaf in seine Arme, beruhigt es, der andere Mann, Metzger Günther Langwieder, nimmt einen Bolzenschussapparat, setzt an, drückt ab, das Schaf wird von Zuckungen durchfahren, stirbt. Mit einem gekonnten Schnitt wird die Kehle durchtrennt, Blut schießt heraus ... Zwölf Minuten dauert der Film, den die Besucher vergangen Freitag zum Auftakt des "LuXus"-Abends in der kultur:plattform zu sehen ...