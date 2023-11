Vom Tullnberg zum Tamsweger Marktplatz

Alljährlich Mitte November stellen sich die Bau- hofmitarbeiter der Marktgemeinde Tamsweg einer besonderen Herausforderung: Sie holen den Christbaum für den Tamsweger Marktplatz.

Heuer spendete Gerhard Seidl seine vier Tonnen schwere Fichte der Marktgemeinde. Bauhofleiter Erwin Seifter und sein Team eilten der Transportfirma Schwinger und dem Tieflader der Firma Ehrenreichen zur Unterstützung. Lkw-Fahrer Dominik Sagmeister: "Der Transport ist jedes Jahr ein spezieller Moment. Die Herausforderung ist dieses Mal die Stromleitung am Tullnberg."

Am Ende ist der Transport, in Begleitung der Polizei, erneut ohne Komplikationen verlaufen. "Jetzt werden wir den Baum noch schmücken, damit wir am ersten Adventwochenende die Kinderherzen wieder höher schlagen lassen können. Das Bauhofteam wünscht schon jetzt einen schönen Advent", sagt Erwin Seifer.