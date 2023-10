Von schwierigen Anfängen zum Erfolgsmodell

Wie es ist, ein schwer krankes Kind in der Familie zu haben, will sich keiner ausmalen. Die medizinische ist die eine Seite, die andere Seite sind die sozialen und psychischen Folgen, die den Alltag der Betroffenen belasten. Seit zehn Jahren ist die Sonneninsel Anlaufpunkt nicht nur für Familien (ehemals) an Krebs erkrankter Kinder, auch chronisch erkrankte Kinder und ihre Angehörigen finden dort liebevolle Aufnahme. Die Anfänge waren für die auf Spenden angewiesene Einrichtung nicht leicht. Manchen schien die Auslastung zu gering. Mittlerweile kann davon keine Rede mehr sein. Mit 340 Betriebstagen im Jahr ist die Sonneninsel an ihre Kapazitätsgrenzen gelangt. Tatsächlich wäre es schön, wenn anderswo neue Sonneninseln nach dem Vorbild in Seekirchen entstünden.