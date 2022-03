Von Anif nach Australien und nicht zurück

Günter Brandstetter lebte in Anif, bevor er 1979 mit seiner Frau nach Australien auswanderte. Der Kontakt in die alte Heimat ist nie abgerissen.

Acht Jahre lang lebte der gebürtige Linzer Günter Brandstetter in Anif und war dort Mitbegründer des Kulturkreises. Nach einer Spenglerlehre und dem Doktorat in Religionswissenschaften und Psychologie im zweiten Bildungsweg arbeitete er als Computerspezialist bei der Sparkasse. Als einer der wenigen Experten für das neue Computermodell Honeywell 66 wurde er 1979 von der australischen Regierung abgeworben. "Der Bruder meiner damaligen Frau lebte bereits in Canberra, das hat uns die Entscheidung erleichtert. Die australische Regierung hat den Computer dann doch nicht ...