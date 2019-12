Von Auto erfasste Radfahrerin starb: Geldstrafe für Tennengauer Lenker

42-Jähriger hatte einige Sekunden nicht auf die Fahrbahn geschaut und die vor ihm fahrende Radfahrerin mit seinem Firmenwagen übersehen. Der Unglückslenker wurde am Montag am Salzburger Landesgericht wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Einige Sekunden hatte der 42-jährige Angeklagte nicht auf die Straße vor ihm geschaut. Sondern nach links auf einen Hang und auf die dortige Wiese, die er bewirtschaftet. Und diese Sekunden der Unachtsamkeit kosteten einer 55-jährigen Radfahrerin das Leben: Der 42-jährige Autolenker hatte die vor ihm radelnde Frau aus dem angrenzenden Bayern damals, zur Mittagszeit des 4. Juni dieses Jahres, auf der Krispler Landesstraße bei Gaißau schlichtweg übersehen. Und mit seinem Firmenwagen ungebremst erfasst. Die Frau erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen.

Am Montag musste der einheimische Unglückslenker - ein unbescholtener Unternehmer - nun wegen grob fahrlässiger Tötung am Landesgericht vor Strafrichterin Anna-Sophia Geisselhofer Platz nehmen. Mit Tränen in den Augen beteuerte er, dass er seinen Fehler zutiefst bereue: "Ja ich bin schuldig. Es tut mir so extrem leid." Kurt Jelinek, sein Verteidiger bat um ein mildes Urteil für seinen völlig geknickten Mandanten. Der Anwalt hob auch hervor, dass "auch die Angehörigen des Opfers hinter dem Angeklagten stehen und ihn deshalb nicht verdammen".

Tatsächlich umarmten die Hinterbliebenen des Opfers den Angeklagten sogar kurz im Verhandlungssaal. Der Partner der getöteten Frau und auch deren Tochter machten im Prozess auch keine Schmerzensgeld-Ansprüche geltend. Der 42-Jährige hat inzwischen auch ein "Marterl" an der Unfallort für das Opfer errichtet.

Die Richterin sprach den 42-Jährigen schließlich "nur" wegen des Grunddelikts der fahrlässigen Tötung schuldig: "Der Angeklagte hat fahrlässig gehandelt und zumindest drei, vier Sekunden lang nicht auf die Fahrbahn geblickt. Er war aber nicht betrunken oder unter Drogen und fuhr auch nicht zu schnell. Eine schwerwiegende Fahrlässigkeit sehe ich nicht", so Geisselhofer. Der Tennengauer erhielt eine teilbedingte Geldstrafe in Höhe von 2160 Euro, die Hälfte davon unbedingt. Nicht rechtskräftig.