Von Auto überfahren: 57-Jähriger nach Unfall im Eugendorf im Spital gestorben

Der 57-Jähriger wurde in Eugendorf in der Vorwoche von einem Pkw überfahren. Der Mann lag laut Polizei auf der Straße. Ein 28-jähriger Lenker dürfte ihn dort nicht gesehen haben.

Jener 57-jährige Salzburger, der in der Vorwoche bei einem Autounfall in Eugendorf schwer verletzt wurde, ist am Montag im Uniklinikum in Salzburg gestorben. Es handelt sich um den 31. tödlichen Verkehrsunfall heuer im Land Salzburg.

Der Unfall ereignete sich vergangenen Donnerstag um kurz vor Mitternacht auf der B1 in Eugendorf. Der 57-Jährige lag aus bisher nicht geklärter Ursache der Länge nach auf der Fahrbahn. Ein 28-jähriger Stadtsalzburger, der zu diesem Zeitpunkt auf der B1 stadtauswärts unterwegs war, konnte seinen Wagen trotz Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten und schleifte den 57-Jährigen laut Polizei einige Meter mit. Der 28-Jährige dürfte den Mann witterungsbedingt erst spät gesehen haben. Warum der Salzburger auf der Straße gelegen war, wird laut Polizei noch ermittelt. Eine Obduktion wurde angeordnet.