Von Bangkok nach Goldegg

Von der thailändischen Millionenmetropole Bangkok ins beschauliche Goldegg führte der Weg von Kanjanaporn Anna Thongkhao. Dort hat sie das Golfrestaurant Neunzehn gepachtet.

"Ja, es stimmt, die Orte werden immer kleiner, die Herausforderungen und die Freude dafür immer größer", meint Kanjanaporn Anna Thongkhao, kurz Anna, auf die Frage nach der Größe ihrer Wohn- und Arbeitsorte. Sie stammt aus der thailändischen Hauptstadt Bangkok, einer quirligen Metropole mit über acht Millionen Einwohnern. Quirlig ist auch ein passendes Eigenschaftswort, um Anna zu beschreiben.





Vor mittlerweile zwölf Jahren, als damals 14-Jährige, kam sie zusammen mit ihrer neunjährigen Schwester und ihrer Mutter nach Feldkirch. "Meine Mutter hatte einen Österreicher geheiratet, wir sind dann zu Dritt zu ihm nach Vorarlberg übersiedelt." Die Übersiedlung fand Ende Juni statt, so konnte Anna noch die letzten zwei Schulwochen der vierten Klasse Hauptschule besuchen: "Ich konnte kein Wort Deutsch, das erste Wort, das ich gelernt habe, war ,Danke', das zweite ,Grüezi'."

Höflichkeit wird ja von den meisten Menschen sehr geschätzt, so waren diese beiden Worte kein schlechter Beginn für den deutschen Wortschatz. Den Sommer über lernten sie und ihre Schwester intensiv Deutsch. "Zuhause unterhielten wir uns ausschließlich auf Deutsch, es wurde kein Wort Thailändisch gesprochen."

Dennoch waren die nächsten beiden Jahre, in welchen sie das 4. Hauptschuljahr und im Anschluss die 1. Klasse der Berufsschule absolvierte, eine "sehr schwierige Zeit".

Anna entschied sich für eine Koch/Kellner-Lehre: "Das Schwierigste war die Sprache: In Deutsch war ich noch nicht ganz sattelfest, in Englisch kam das Gastronomie-Fachvokabular hinzu, und dann hatten wir auch noch Französisch. Das war heftig", so die 26-Jährige.

Gelernt hat sie unter anderem in einem Asia-Thai-Restaurant, das von ihrer Tante geführt wurde. Nach ihrer erfolgreich abgeschlossenen Lehrabschlussprüfung arbeitete sie zwei Saisonen lang im renommierten Hotel Post in Lech am Arlberg. Ihrem abenteuerlustigen und spontanen Naturell entsprechend wollte sie jedoch weiter weg vom elterlichen Feldkirch.

Wie die Suche nach einem neuen Arbeits- und damit auch Wohnort ablief, ist durchaus außergewöhnlich. "Ich habe Google Maps auf meinem Computer aufgemacht und dann mit geschlossen Augen auf den Monitor getippt. Mein Finger ist auf Bad Gastein gelandet. Gut, dachte ich mir, dann schauen wir uns das mal an." Auf der AMS-Webseite gab sie die Suchbegriffe "Bad Gastein" und "Chef de Rang" ein. Der erste Treffer war das Hotel Bellevue, sie bewarb sich und wurde sofort angenommen: "Nach dem Bewerbungsgespräch wollte ich eigentlich für drei Tage eine Freundin in Wien besuchen und habe meiner Mutter gesagt, dass ich ein paar Tage weg bin. Auf dem Weg nach Wien wurde ich vom Hotel angerufen und gefragt, wann ich denn anfangen könnte. Ich sagte: ,Ab sofort', und so wurden aus drei Tagen in Wien eine Saison in Bad Gastein." Als sie nach einigen Monaten wieder zu Besuch in Feldkirch war, meinte ihre Mutter lakonisch: "Das waren aber lange drei Tage."

Vom Hotel Bellevue führte sie der weitere berufliche Weg auf die Hamburger Skihütte in Bad Hofgastein. Dort erfuhr sie von Arbeitskollegen davon, dass das Goldegger Golfrestaurant Neunzehn einen Pächter sucht. "Ich wurde da sofort hellhörig, ich wollte immer schon meine eigene Chefin sein und habe mich deshalb beworben." Auch dieses Gespräch verlief positiv, und so führt sie seit heurigem April das Restaurant am Goldegger Golfplatz. "Am Anfang war's stressig, es ist schon ein Unterschied, ob man wo angestellt ist oder ob man für alles verantwortlich ist", erzählt sie. Mittlerweile hat sich alles gut eingelaufen, lang sind ihre Arbeitstage dennoch: "So auf 12 bis 14 Stunden komme ich schon."

Im Restaurant Neunzehn bietet sie sowohl traditionell österreichische als auch asiatische Küche an. Zu ihren Gästen zählen naturgemäß die Golfer, es kommen aber auch viele Nichtgolfer des netten Ambientes und natürlich der guten (asiatischen) Küche wegen. Eingelebt hat sie sich sowohl in Goldegg als auch in Schwarzach, wo sie eine kleine Wohnung gemietet hat, sehr gut: "Man muss einfach offen auf die Menschen zugehen, dann findet man schnell Anschluss", sagt sie.

Momentan ist sie am Überlegen, ob sie auch nach Abschluss der Golfsaison das Restaurant an zwei bis drei Tagen in der Woche offen hält. Einen Monat lang wird das Restaurant Neunzehn im Winter aber sicher geschlossen bleiben, denn Anna wird nach Bangkok fliegen: "Dort mache ich nochmals einen Intensivkochkurs in Thailändischer Küche, dann kann ich meinen Gästen noch mehr Spezialitäten anbieten."