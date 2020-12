Von Belgien nach Hallein: Jede Woche kommen 4000 Impfdosen

Die ersten 3.900 Dosen des Covid-19-Impfstoffs von Biontech/Pfizer für das Bundesland Salzburg sind im pharmazeutischen Großhandel in Hallein eingelangt.

Am Dienstag sind die nächsten Impfdosen von Biontech/Pfizer geliefert worden. Das Paket kam nach Hallein, ins Lager des pharmazeutischen Großhändlers Jacoby GM Pharma. 3900 Dosen des Covid-19-Impfstoffes seien übernommen worden, sagt Geschäftsführerin Sonja Jacoby. "Der Impfstoff wurde in spezifischen Transportbehältern direkt von der Produktionsstätte in Belgien angeliefert und bei uns in speziellen Kühlschränken eingelagert. Diese wurden eigens angeschafft, um die Lagerung bei Minus 75 Grad Celsius zu gewährleisten", schildert Jacoby. Sobald eine Impfstelle die benötigten Dosen etwa für ein Seniorenheim anfordere, werde der Impfstoff entnommen und in Transportbehälter verpackt. Bereits nächste Woche sollen weitere 4000 Dosen aus Belgien in Hallein eintreffen. "Wir erwarten wöchentlich rund 4000 Impfdosen." Diese werden nun gesammelt, damit ab 12. Jänner mit der Impfung von Senioren begonnen werden kann. Das Land Salzburg meldete unterdessen, dass ab sofort die Gesundheitshotline 1450 für Fragen zum Ablauf der Impfungen zur Verfügung stehe. Aus dem Büro von Wilfried Haslauer hieß es, der Landeshauptmann werde sich impfen lassen. Einen Termin für eine allfällige Impfung von Mitgliedern der Landesregierung oder des Landtages könne man noch nicht nennen. Zuerst würden jene Gruppen geimpft, die dies am dringendsten benötigen würden - von Pflegeheimen und Senioreneinrichtungen bis hin zu Personal im Gesundheitswesen.

Quelle: SN