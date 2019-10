Renée Schroeder hat den Leierhof in Abtenau gekauft. Zuvor musste sie die Schulbank drücken. Demnächst präsentiert die gebürtige Brasilianerin ihr viertes Buch.

Still ist es am Leierhof am Einberg. Während im Tal Nebelschwaden wabern, strahlt auf 1100 Metern die Herbstsonne mit dem blauen Himmel um die Wette. Renée Schroeder (66) und ihre Familie genießen die Stille. Seit ihrer Pensionierung arbeitet die Wissenschafterin ...