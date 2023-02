Von der Couch aus kritisiert sich's leicht

Vier bis sechs Medaillen. Dieses Ziel hatte ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober vor der alpinen Ski-WM in Frankreich ausgegeben. Vier bis sechs Medaillen hätten das singulär schlechteste WM-Ergebnis aller Zeiten für die stolze Skination Österreich bedeutet. So gesehen sind die sieben Medaillen, die es am Ende geworden sind, sogar eine Übererfüllung des Solls. Sarkasmus Ende.

Tatsache ist: Von der Couch aus, mit einer Packung Chips und einer Flasche Bier in der Hand, kritisiert es sich leicht. Es ist bekannt, dass ...