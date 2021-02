Von der Künstlerkolonie ins neue Halleiner Kulturbüro

Die neue Leiterin des städtischen Kulturbüros vereint BWL- und Marketing-Wissen mit langjähriger Erfahrung im Kulturbereich: Eszter Fürjesi managt schon seit Jahren ihren Mann, den Künstler Csaba Fürjesi, und organisiert mit ihm seit 25 Jahren eine alljährliche Künstlerkolonie in Ungarn.

Die Idee einer Koordinationsstelle für Kultur in der Stadtgemeindeverwaltung geistert schon seit Jahren durch das Halleiner Rathaus. Nun hat sie ein Gesicht bekommen - jenes von Eszter Fürjesi. Die Oberalmerin hat sich gegen 31 Konkurrenten durchgesetzt, seit 11. Jänner leitet sie nun das Kulturbüro der Stadtgemeinde.

Die gebürtige Ungarin kam 1986 mit ihrer Familie nach Oberalm, maturierte 1991 am Halleiner Gymnasium und studierte dann internationale Betriebswirtschaftslehre in Wien. In den Kulturbereich verschlug es sie durch ihren Mann, den ...