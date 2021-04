Vor einem Jahr klang es ungefähr so, wenn sich zwei trafen oder telefonierten (Unterton: ein bissl verzweifelt, aber auch amüsiert): "Du, wo bekommt man so was? - Was denn? - Ja, so Masken halt. - Geh, schleich di, warum denn? - Ja, weil wir die jetzt tragen müssen. - Wie die Chinesen? So a Bledsinn! - Kein Blödsinn! Diese Masken schützen doch! Weißt du, wer so einen Mund-Nasen-Schutz verkauft? - Ruf den Luggi an. Seine Frau, glaub i, macht so ...