Von der Schranne bis zum Gaisberg - Stadt Salzburg nähert sich Normalbetrieb

Da die Zahl der aktuell am Coronavirus erkrankten Personen weiter abnimmt, werden zahlreiche Beschränkungen aufgehoben. So nehmen am Samstag der Gaisbergbus und der Grünmarkt wieder den Betrieb auf. Die Schranne folgt am 30. April.

SN/Stefanie Schenker Der Schrannenmarkt öffnet Ende April wieder.