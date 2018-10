Von der Werkstatt in den Anzug

Vor der Ausfahrt im eleganten Anzug war Schrauben und Schweißen angesagt. Und dann drehten Jörg Wagner und Stefan Strasser mit ihrer "Dirt Attack" und "Craft Racer" eine Runde durch die Stadt.

Zum 40. Geburtstag von Stefan Strasser musste was Besonderes her. Ein paar Freunde, darunter Jörg Wagner, hatten die Idee, nicht nur als Zuschauer zur Tourist Trophy auf die Isle of Man zu fahren. Das genügte nicht. So bauten sie ihren eigenen "Café Racer" und nahmen zu fünft am Rennen teil. Was bitte ist ein Café Racer? Im London der 1960er-Jahre trafen sich Rocker im legendären "Ace Café" und machten von hier aus die Straßen der Umgebung unsicher. Das Motorrad war ihr Markenzeichen und wurde nach allen Regeln der Kunst individuell verändert und umgebaut.