Von Garten zu Garten im Seenland

Die "Garten Roas" im Salzburger Seenland lädt am Sonntag, 4. September, von 10 bis 17 Uhr dazu ein, die Kräutergärten der Region zu erkunden.

Räuchern mit heimischen Pflanzen und Kräutern steht bei Katharina Modl in Straßwalchen im Mittelpunkt des Interesses. In der ehemaligen Bienenhütte am Stadlberg (Nähe Hubertuskapelle) gibt die ausgebildete Selbstversorgungspädagogin bei der "Garten Roas" Tipps zu verschiedenen Räuchermöglichkeiten - etwa zur Raumdesinfizierung - und informiert über die Heilwirkungen verschiedener Kräuter. "Beim Räuchern geht es in erster Linie darum, mehr Wohlbefinden zu erreichen", sagt Modl im FN-Gespräch.

Ihren insektenfreundlichen Garten stellt Anita Himmer in Henndorf (Schoarerbergstraße 35) vor. Neben der freien Gartenbesichtigung ...