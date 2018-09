Von Jugendlichen attackierter Busfahrer wurde schwer verletzt

Im Unfallkrankenhaus (UKH) Salzburg hat Samstagnachmittag der Dienst für einen Albusfahrer in Grödig-Fürstenbrunn geendet. Der Mann war von zwei Jugendlichen attackiert worden. Handy-Aufnahmen von Augenzeugen brachten die Polizei auf die Spur der Gewalttäter. Bei Albus zeigt man sich am Tag nach der Tat "tief betroffen".

So kam es zu dem Vorfall: Samstag gegen 16 Uhr stiegen drei Jugendliche in Glanegg, einem Ortsteil von Grödig, in ein Linienfahrzeug der Firma Albus ein. Da die Burschen bereits beim Einsteigen in den Bus Glasflaschen mitführten, wurden sie vom Buslenker darauf aufmerksam gemacht, dass dies nicht erlaubt sei.

Bei der anschließenden Fahrt Richtung Salzburg kam es bereits zwei Haltestellen weiter zu einem Übergriff von zwei der Jugendlichen gegen den Buslenker. Dabei schlug einer (ein 18-Jähriger) dem Buslenker mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn schwer.

Der zweite Jugendliche (17 Jahre) versuchte mit einer Glasflasche auf den Buslenker loszugehen, wurde aber daran gehindert und flüchtete. Der 18-Jährige versuchte noch, dem Buslenker das Handy zu entreißen, da damit Bilder der Täter erstellt wurden. Doch das sollten nicht die einzigen Fotos der Attacke sein.

Denn: Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die beiden Täter auf Grund der von Zeugen erstellten Fotos ermittelt werden. Der dritte Bursch war laut Polizei nicht an der Attacke beteiligt. Alle drei Jugendlichen haben einen österreichischen Pass.

Der 42-jährige Buslenker musste vom Roten Kreuz in das Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert werden. Ersten Informationen nach erlitt er eine schwere Körperverletzung in Form eines Kieferbruchs.

Hermann Häckl, Geschäftsführer von Albus, zeigte sich gegenüber den SN vom Vorfall schockiert: "Wir sind tief betroffen. Es ist ein Wahnsinn, dass Menschen am helllichten Tag derart brutal gegen einen unserer Mitarbeiter vorgehen."

Laut Häckl sind Attacken auf Albuslenker "Gottseidank aber selten. Wir sind vor allem in den Umlandgemeinden unterwegs - da passiert nicht so viel wie in den städtischen Bereichen". Häckl hofft, dass der schwer verletzte Lenker - er ist seit einigen Jahren bereits beim Unternehmen beschäftigt - die brutale Attacke auch psychisch möglichst gut verarbeiten kann.

