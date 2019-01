Von Lawinen bis Straßensperren: Wetterbesserung lässt Salzburg hoffen

Viele Ortschaften in Salzburg, Österreich und Bayern sind gesperrt, es herrscht große Lawinengefahr, Straßen sind unpassierbar. Zwei Wochen lang hat gewaltiger Schneefall Einheimische, Touristen und Einsatzkräfte auf Trab gehalten. Jetzt ist das belastende Winterwetter bald vorbei - Gefahren aber bleiben.

Viele Menschen hoffen auf ein Ende der Schneefälle und damit eine Entspannung der Gefahrenlage. Am Dienstag sollen laut Meteorologen die Schneefälle ausklingen. Und auch in den Folgetagen droht den Prognosen zufolge kein Nachschub. "Das sieht nach nachhaltiger Entspannung aus", sagte Thomas Wostal von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Wien.

Erneut Sperren in den Gebirgsgauen

Dringend notwendig ist das im Bundesland Salzburg. Auch am Montag und Dienstag gab es etliche Straßensperren. Ein aktuelles Beispiel: Aufgrund einer Empfehlung der Lawinenwarnkommission von Großarl wurde die Großarler Landesstraße (L 109) vom Alpendorf bis zur Neuen Wacht noch am Montagabend ab 18.00 Uhr gesperrt. Die Gemeinden von Großarl und Hüttschlag sind bis auf weiteres auf dem Verkehrswege nicht erreichbar.

Schneepause schafft Raum für Notwendige

Das Ende des fast zweiwöchigen Schneefalls werde es erlauben, nötige Lawinensprengungen vorzunehmen, hieß es. Danach dürften viele Straßensperren aufgehoben werden. So rechnet die Gemeinde Lech am Arlberg mit einer Aufhebung der Straßensperre spätestens am Abend. 5000 Gäste sind derzeit nach Angaben des Tourismusbüros im Ort und warteten geduldig auf besseres Wetter. Am Montag waren in ganz Österreich noch mehr als 180 Straßen gesperrt. Im Bundesland Salzburg waren durch neue Straßensperren am Montagabend mehr als 41.000 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten. Ebenfalls betroffen war der bei Skitouristen beliebte Urlaubsort Saalbach-Hinterglemm.

Drei mal mehr Schnee als üblich

In den beiden vergangenen Wochen fiel laut ZAMG regional teils das Dreifache der sonst im gesamten Januar üblichen Schneemenge. In Tirol fiel örtlich fast viereinhalb Meter Schnee. Insgesamt rechnen die Meteorologen mit aktuellen Schneehöhen auf vielen Bergen zwischen drei und fünf, vereinzelt auch mit sechs Metern.

Die Lawinenwarnstufe wird am Dienstag voraussichtlich gesenkt. "Für Wintersportler bleibt es jedoch heikel. Am Mittwoch steigt die Gefahr mit der Erwärmung wieder an", teilte der Lawinenwarndienst Vorarlberg mit.

Einsatzkräfte helfen, wo es geht

4798 Feuerwehrleute standen seit 4. Jänner in 900 Mal im Einsatz. Sie bargen Fahrzeuge, entfernten umgestürzte Bäume von Straßen und Gebäuden, "erleichterten" Dächer und Bauwerke von Schneelasten, unterstützten mit Mannschaft und Gerät. Spitzenreiter mit 419 Einsätzen und 2059 Mann ist der Flachgau.

Tausende Helfer schaufelten weiter auf Dächern, um die Schneelast herunterzubringen. In Österreich waren etwa die Hälfte der rund 7000 Pistenkilometer nicht befahrbar.

Wie das Land Salzburg mitteilte, wurden in dem Bundesland in den vergangenen acht Tagen rund 5000 Tonnen Salz gestreut. "Das ist etwa ein Drittel des durchschnittlichen Verbrauchs in einem "Normalwinter"", sagte Manfred Brunauer von der Landesstraßenverwaltung laut Mitteilung.

