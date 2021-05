Von Maastricht über Bagdad nach Salzburg

Salzburg kennt Inez Reichl-de Hoog wahrscheinlich in mehr Details als manche Einheimische. Ehe sie sich in Salzburg niederließ, kam sie als Botschaftsangestellte und Flugbegleiterin viel in der Welt herum.

"Als junge Frau wollte ich unbedingt in die Welt hinaus", berichtet Inez Reich-de Hoog. Geboren und aufgewachsen in Maastricht, im Süden der Niederlande, absolvierte sie nach der Schule eine PR-Ausbildung für den Dienst bei Botschaften, mit Konzentration auf Sprachen. Als Hoch- und Tiefbau-Ingenieur war ihr Vater im Irak tätig, den sie im Urlaub besucht hatte. "Ich kannte also schon den Irak, als mich die niederländische Botschaft in den diplomatischen Dienst engagierte. Vier Jahre lang war ich also dort ...