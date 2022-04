Von massiver Salzburger Gewalt-Anklage gegen Türken blieb nicht sehr viel

Dem 56-jährigen Angeklagten war unter anderem angelastet worden, seine Ex-Partnerin wiederholt misshandelt, bedroht und auch mehrmals vergewaltigt zu haben. Nach mehreren Prozesstagen fällte nun am Donnerstag ein Schöffensenat am Landesgericht Salzburg zu den Anklagefakten teilweise Freisprüche und Schuldsprüche. Das noch nicht rechtskräftige Urteil: Drei Jahre unbedingte Haft.

Die Vorwürfe gegen den bereits sieben Mal wegen Gewalt- und Aggressionsdelikten vorbestraften 56-jährigen Türken waren massiv: Zwischen Herbst 2019 und Frühjahr 2021 soll der in Salzburg lebende Angeklagte seine Ex-Lebensgefährtin immer wieder misshandelt, geschlagen, gewürgt, getreten haben. Weiters habe er sie laut Anklageschrift wiederholt mit dem Umbringen bedroht, zudem auch mehrfach vergewaltigt, ihr schließlich auch beharrlich nachgestellt und sie auch noch genötigt - zur Unterlassung einer Anzeige gegen ihn.

Im Dezember und Jänner war gegen den Türken bereits verhandelt worden; am Donnerstag ging der Schöffenprozess unter Vorsitz von Richterin Martina Kocher nun ins Finale. Bis zum Schluss wies der Angeklagte das Gros der schweren Anschuldigungen zurück: Er habe mit seiner "Ex" zwar immer wieder heftig gestritten, sie auch mal angerempelt und möglicherweise auch bedroht: "Vorsätzlich am Körper verletzt oder gar vergewaltigt habe ich sie aber nie. Das mit dem Sex, das war freiwillig."

RA Leopold Hirsch, der Verteidiger des 56-Jährigen, hatte zu Prozessbeginn hinter den schweren Belastungen seines Mandanten durch die Ex-Freundin "eine massive Kränkung des angeblichen Opfers geortet: Diese habe dem Angeklagten mehrfach damit gedroht, sie werde ihn vernichten, ihm das Leben zur Hölle machen, wenn er sie verlassen sollte. Anwalt Hirsch: "Im Frühjahr 2021 hat der Angeklagte dann seine bereits frühere Ehefrau erneut geheiratet. Das hat die Lebensgefährtin schwer gekränkt. Ab da wurden ihre Vorwürfe und Beschuldigungen immer massiver."

Weil die Ex-Freundin durch die mutmaßlichen Vergewaltigungen laut einem Gutachten eine posttraumatische Belastungsstörung im Sinne einer schweren Körperverletzung erlitten haben soll und weil beim vorbestraften Angeklagten auch die Voraussetzungen der Strafschärfung wegen Rückfalls vorlagen, drohten ihm letztlich sogar bis zu 20 Jahre Haft.

Nach Abführung eines umfangreichen Beweisverfahrens - so wurden zahlreiche Zeugen gehört - kam es nun am Donnerstag zu folgendem Urteil: Zum schwerwiegendsten Vorwurf der Vergewaltigung erging ein Freispruch im Zweifel - dass der Angeklagte die Frau mit Gewalt zur Duldung des Beischlafs genötigt habe, sei nicht mit der für ein Strafverfahren erforderlichen Sicherheit nachweisbar., so das Gericht. Freigesprochen wurde der 56-Jährige auch zum Vorwurf des Stalkings. Schuldig erkannt wurde er hingegen wegen Körperverletzung, gefährlicher Drohung und Nötigung. Das verhängte Strafmaß: Drei Jahre unbedingte Haft - nicht rechtskräftig.