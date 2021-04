"Von Musik abgelenkt": Zahlreiche Raser im Stadtgebiet Salzburg gestoppt

Wieder einmal gab es erhebliche Geschwindigkeitsverstöße in der Stadt Salzburg. Die Polizei stoppte am Freitagabend mehrere Raser, die Ausreden waren einfallsreich.

Ein PKW-Lenker, der mit einem leistungsstarken Elektroauto unterwegs war, wurde in der Alpenstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts mit 124 km/h mittels Lasermessgerät gemessen und missachtete dabei die dortige Geschwindigkeitsbeschränkung von 70 km/h im Stadtgebiet (Freiland). Die Polizei konnte den Raser in der Auwaldstraße stoppen. Der 19-jährige Lenker aus Salzburg hatte auch gleich eine Erklärung für die Geschwindigkeitsübertretung parat: Er gab an, dass er aufgrund eines vorangegangenen Beziehungsstreits etwas abgelenkt und in Gedanken gewesen sei.

Von lauter Musik abgelenkt

Ein weiterer PKW-Lenker befuhr die Alpenstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts mit 141 km/h (mittels Lasermessgerät gemessen) und missachtete dabei die dortige Geschwindigkeitsbeschränkung von 70 km/h im Stadtgebiet (Freiland). Der Lenker konnte in Anif gestoppt werden. Der 44-jährige serbische, in Salzburg wohnhafte Lenker gab an, dass er von der lauten Musik im Fahrzeug so sehr abgelenkt gewesen sei und somit nicht auf die Geschwindigkeit geachtet habe.

Dem Fahrzeuglenker wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen.



"Wollte nur das Fahrzeug austesten"

Einen weiteren PKW Lenker konnte die Streifenbesatzung auf der Innsbrucker Bundesstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts aus dem Verkehr ziehen, welcher mit 136 km/h bei erlaubten 50 km/h im Stadtgebiet (Freiland) unterwegs war. Der 26-jährige Fahrzeuglenker aus Salzburg gab gegenüber den Beamten an, dass er nur sein Fahrzeug austesten wollte. Er entschuldigte sich mehrmals für sein Fehlverhalten und gestand seinen Fehler ein. Dem Lenker wurde ebenfalls der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen.

Auch Mopedlenker gestoppt

Nicht nur PKW-Lenker hatten es an diesem Abend etwas eilig, sondern auch ein junger Salzburger Mopedlenker. Dieser fuhr mit seinem etwas modifizierten Motorfahrrad auf der Alpenstraße mit 76 km/h.

Aufgrund der deutlich überschrittenen Bauartgeschwindigkeit von 45 km/h wurden dem Mopedlenker die Weiterfahrt untersagt und das Kennzeichen an Ort und Stelle abgenommen, berichtet die Polizei in einer Aussendung.