Von Pfählungen und einem Blackhawk-Flug: Wie die Großübung in Salzburg aus Sicht einer "Verletzten" ablief

Am Samstag übten 800 Einsatzkräfte ein Jahrhunderthochwasser in Salzburg. Was erlebt man, wenn man gerettet werden muss? Ein Tag unter Statisten.

BILD: SN/LAND SALZBURG/NEUMAYR/HOFER Rettung vom „schwimmenden Dach“: Ob die beiden Schwerverletzten überlebt hätten? BILD: SN/BOSCHNER Ausharren auf dem Dach. Wann kommt die Rettung? BILD: SN/LAND SALZBURG Währenddessen in Kuchl . . .