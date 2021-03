Von "Poimesl", "Foiahund" und "stinkande Oa"

Alter Familienbrauch: Wer am Palmsonntag und rund um die Osterfeiertage als Letzter aufsteht, kriegt wenig schmeichelhafte Namen verpasst.

Eva Hasenauer-Chagnaud ist fasziniert von dieser alten Tradition. In ihrer Familie wird das Spektakel, wie sie es nennt, heute noch mit Begeisterung zelebriert. Gleich zum Auftakt am Palmsonntag erhält jenes Familienmitglied, das es als Letztes zum Frühstückstisch schafft, nur ein Glas Wasser und ein Büschel Heu serviert. Und den Namen Palmesel. "Poimesl" also auf Oberpinzgauerisch.

Das mit dem Wasser und dem Heu dürfte eine "Familienspezialität" oben auf der Hollersbacher Schattseite sein. Die Titulierung "Poimesel" jedoch ist auch zahlreichen ...