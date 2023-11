Von Salzburger Anklage gegen zwei Syrer wegen schwerer Straftaten blieb nicht viel

Im einem im Oktober eröffneten Salzburger Schöffenprozess wurden nun am Montag, 20. November, zwei 19-jährige Syrer vom Vorwurf freigesprochen, ein 17-jähriges Mädchen massiv sexuell missbraucht zu haben.

Laut Anklage war die 17-Jährige in der Christnacht 2022 in Zell am See in Lokalen unterwegs und trank reichlich Alkohol. Sie lernte dabei die zwei Syrer kennen, mit dem Zweitangeklagten tauschte sie Küsse und Intimitäten aus und ging dann auch freiwillig mit ihm mit - in die Wohnung des Erstangeklagten. Dem Staatsanwalt zufolge habe der Zweitangeklagte dort mit der aufgrund ihrer Trunkenheit dann wehrlosen Frau den Beischlaf vollzogen. Am Vormittag darauf habe sich auch der Erstangeklagte an der laut Anklage wieder munteren 17-Jährigen vergangen.

Der Schöffensenat sprach den Zweitangeklagten vom Vorwurf des sexuellen Missbrauchs einer Wehrlosen letztlich im Zweifel frei; im Fall des Erstangeklagten nahm der Senat "nur" eine geschlechtliche Nötigung an. Der Erstangeklagte (Verteidiger: Christian Schrott) erhielt sechs Monate bedingte Haft; die selbe Strafe bekam der Zweitangeklagte (Verteidiger: Michael Hofer) wegen Nötigung und Körperverletzung zulasten der Exfreundin und deren kleiner Tochter in anderem Kontext. Nicht rechtskräftig.