Von Schicksalsschlägen arg gebeutelter Salzburger wollte Gutachter zu Änderung seiner Expertise nötigen - Prozess

Drei Monate bedingte Haft für einen 46-Jährigen, der zuletzt arge Schicksalschläge erlitt. Zum nun inkriminierten Nötigungsversuch kam es, nachdem der Vater des Angeklagten im Spital starb, aber ein Gutachter beim damals den Vater behandelnden Oberarzt keinen Kunstfehler sah.

"Der Angeklagte ist von Schicksalsschlägen schwer gebeutelt", sagt Verteidiger RA Stefan Rieder über seinen Mandanten (46), der Dienstag wegen Verleumdung und versuchter Nötigung am Landesgericht vor Richterin Martina Pfarrkirchner saß. Tatsächlich erlebte der Angeklagte in jüngerer Zeit Schlimmstes: So starb sein Vater im März 2020 im Spital. Und im Mai 2021 wurden seine Mutter und Schwester in Wals-Siezenheim brutalst erschossen; der Schütze, er war der Ex-Partner der Schwester, muss sich im Juli wegen Doppelmordes vor Gericht verantworten.

Zurück zum Tod des Vaters im Spital, der im direkten Zusammenhang mit dem Prozess gegen den 46-Jährigen steht: "Dem Vater wurde damals im Spital eine Magensonde gelegt und dabei Speise- und Luftröhre durchstoßen. Für die Fehllage der Sonde und den Tod des Vaters macht mein Mandant jenen Oberarzt verantwortlich, der den Vater behandelte", so Rieder. Gegen den Oberarzt wurde auch wegen fahrlässiger Tötung ermittelt, die Staatsanwaltschaft (StA) stellte das Verfahren aber ein. Damit verbunden hatte ein medizinischer Sachverständiger festgestellt, das kein Kunstfehler des behandelnden Oberarztes vorgelegen habe.

Im November 2021 schließlich, so wirft es die StA dem Angeklagten vor, habe er E-Mails an den Oberarzt und den besagten Gutachter abgeschickt und die beiden darin verleumdet; demnach habe der Oberarzt, so schrieb der 46-Jährige in einem von zwei Mails, seinen Vater "tödlich verletzt" und der Gutachter ein "betrügerisch anmutendes Gefälligkeitsgutachten" erstellt. Dieses Mail schickte der Angeklagte auch an LH-Stv. Christian Stöckl (ÖVP).

Weiters schrieb der Angeklagte dem Gutachter, dass dieser sein Gutachten abändern solle - andernfalls werde dessen - aus Sicht des Angeklagten falsche - Expertise in der Bild-Zeitung zu lesen sein. Zu Letzterem, dem inkriminierten Nötigungsversuch, bekannte sich der 46-Jährige schuldig, zur inkriminierten Verleumdung nicht.

"Als ich die Mails schrieb, war ich total depressiv und verbittert", so der Angeklagte im Prozess.

Die Richterin verurteilte ihn letztlich wegen versuchter Nötigung zu drei Monaten bedingter Haft (nicht rechtskräftig). Zum Verleumdungsfaktum erging ein Freispruch: "Sie waren in einem Ausnahmezustand. Ich habe Zweifel daran, ob sie dies wissentlich taten beziehungsweise ob das Tatbestandsmerkmal der Wissentlichkeit erfüllt ist".