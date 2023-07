Von Spitze und Kugel - Die Geschichte hinter Dorfgasteins Wappen

Wir haben nachgeforscht, was sich hinter der Gestaltung des Dorfgasteiner Gemeindewappens verbirgt.

Was zeigt dieses Wappen? Seine Beschreibung verrät Folgendes: Auf rotem Schild ist hier eine in Gold gefärbte Spitze zu sehen, die wiederum von zwei goldenen Kugeln begleitet wird. Zudem ist die Spitze noch mit einer roten Kugel belegt.

Das sind Formen und Farben, die in der Wappengestaltung gerne und häufig verwendet werden. Die meisten Betrachter werden das Wappenbild aber auf den ersten Blick wohl schwer einem konkreten Vorbild zuordnen können. Doch die Gestaltung von Gemeindewappen folgt stets dem Gedanken, einen Bezug zum jeweiligen Ort und seiner Geschichte herzustellen. Dass Dorfgasteins Wappen also so aussieht, wie es aussieht, ist kein Zufall.

Bezug zu Adelsgeschlecht und Benediktinerinnenabtei

In der Gestaltung der goldenen Spitze vor rotem Grund orientiert es sich am Wappen der Herren von Goldegg, die ihres Zeichens für den Bau der Burg Klammstein verantwortlich sind. Das im 13. Jahrhundert errichtete Bauwerk ist heute eine Ruine. Die Herren von Goldegg sind auch anderweitig mit dem Ort verbunden: In einer Urkunde des Adelsgeschlechts wird Dorfgastein erstmals erwähnt.

Die drei Kugeln haben ihren Bezug woanders her. Ihr Vorbild ist ebenfalls ein Wappen, nämlich jenes des Stiftes Nonnberg in Salzburg. Die Benediktinerinnenabtei verfügte früher über die Grundherrschaft eines Teils von Dorfgastein, konkret des Ortsteils Unterberg.